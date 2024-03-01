欧洲议会称中台互不隶属 中国驻欧盟使团批粗暴干涉内政

欧洲议会星期四（2月28日）通过的外交政策年度报告中，称“中国与台湾互不隶属”，中国驻欧盟使团发言人星期五（3月1日）回应说，报告有关涉华内容严重践踏国际法和国际关系基本准则，侵犯中国主权，粗暴干涉中国内政。中方对此深感震惊，坚决反对，并予以最强烈谴责。

据中国驻欧盟使团微信公众号以问答形式发布的声明，欧洲议会2月28日以338票赞成、86票反对、122票弃权的结果通过2023年度欧盟外交与安全政策报告，在香港、新疆、南中国海等问题上对中国进行指责，并声称“中国与台湾互不隶属”，对欧洲议会官方代表团访台表示欢迎。中方对此有何评论？

中国驻欧盟使团发言人回答说，欧洲议会报告有关涉华内容严重践踏国际法和国际关系基本准则，侵犯中国主权，粗暴干涉中国内政。中方对此深感震惊，坚决反对，并予以最强烈谴责。报告公然鼓吹“一中一台”，挑战一个中国原则，为台独势力张目，暴露出欧洲某些政客对历史和现实的无知，以及妄图阻挠中国统一大业的阴暗嘴脸。

发言人说，一个中国原则是国际社会普遍遵守的国际关系基本准则。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。1971年联大第2758号决议对此予以明确。1975年中欧建交时，欧方明确承诺就台湾问题采取中华人民共和国所接受的立场，不同台湾保持任何官方关系或缔结任何协定。

发言人最后强调，中国必须统一，也必将统一，任何人、任何势力都不可能阻挡。奉劝那些政客们多读读书，恪守国际法和国际关系基本准则，停止干涉中国内政，停止发表不负责任的言论，多做有益于中欧关系发展的事情，不要再次在世人面前贻笑大方。