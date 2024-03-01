深交所组织上市公司座谈会：推动提高公司质量和投资价值

深交所星期三（2月28日）组织召开上市公司座谈会时表示，将促进上市公司规范、健康发展，推动提高上市公司质量和投资价值，促进新质生产力加快形成。

综合中国证券网和财联社报道，深交所在当天的座谈会上了解企业及行业发展情况，并就加强资本市场及深交所建设、加快形成新质生产力、推动经济高质量发展广泛听取意见建议。深交所党委书记、理事长沙雁出席并讲话，八名上市公司董事长参与座谈。

报道说，本次与会公司既有基础性行业的优秀代表，也有新兴产业的创新标杆，覆盖先进制造、数字经济、绿色低碳、生物医药、消费零售等多个领域。公司董事长交流了企业及行业经营状况、发展趋势，分享了提升公司质量、改善投资回报的做法经验，并围绕形成新质生产力、推动高质量发展、加强资本市场建设提出了宝贵的意见建议。

与会的公司董事长认为，上市公司是推动经济增长的重要力量，应当坚持科技创新、诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力，持续创造投资价值，更好回报投资者。大家建议，要加强上市公司全过程监管，从根本上提升上市公司质量，严把市场准入关，严厉打击财务造假等恶性违法违规行为，严格出清不合格上市公司；要持续优化制度机制，推动更多中长期资金入市，更好发挥市场功能，服务高质量发展。

深交所负责人听取与会公司董事长发言后说，深交所将认真贯彻落实中共中央金融工作会议和国务院常务会议精神，按照中国证监会统一部署，树牢投资者为本理念，以“严监管、防风险、促发展”为工作主线，持续强化全过程监管，坚决查处违法违规行为，促进上市公司规范、健康发展，更好发挥枢纽功能和平台作用，围绕做好金融五篇大文章，推动提高上市公司质量和投资价值，促进新质生产力加快形成。深交所将认真研究吸收与会代表提出的意见建议，努力把自身工作做实做精做细，进一步凝聚共识、发挥合力，助力资本市场高质量发展。