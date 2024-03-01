中国恢复向立陶宛公民发放签证

波罗的海国家立陶宛的官员证实，中国已恢复向立陶宛公民发放签证。

据立陶宛国家广播电视台星期四（2月29日）报道，立陶宛外长发言人Paulinas Levickytė向立陶宛通讯社证实，中国驻维尔纽斯代办处已恢复向立陶宛公民发放签证。

立陶宛外长兰茨贝尔吉斯2月3日在欧盟外长非正式会议上说，从1月24日起，中国已不再向立陶宛公民发放入境签证，“中国开始全面限制了我们两国间的旅游和外交接触”。

兰茨贝尔吉斯当时批评北京“只在对他们有用的地方划出红线，而各国只是在事后才被告知他们越过了这些红线”。

立陶宛在2021年允许台湾在维尔纽斯设立以“台湾”为名的代表处后，与北京的关系跌至谷底。

北京将立陶宛从海关系统中删除，所有来自立陶宛的进口均被叫停。中国大陆还召回驻立陶宛大使，并将中国大陆驻维尔纽斯大使馆降格为“临时代办处”，同时将立陶宛驻华大使馆降格至“代办级”。这是北京40年来首次因台湾问题把与他国关系降为代办级。

立陶宛议会三名副议长及”与台湾关系小组”主席马尔德基斯等11名议员在今年1月20日到访台湾，与现任台湾总统蔡英文及现任副总统、当选总统赖清德举行会晤。这是台湾总统选举后，首个访台的欧盟成员国议会代表团。