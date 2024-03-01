360创始人首堂AI免费课：苹果放弃造车非常正确

360创始人周鸿祎星期四（2月29日）在微博上推出了自己的首堂AI（人工智能）课，就目前有关造车、AI等热点话题发表自己的看法，还提出了多个对今年AI发展的趋势预测。在谈到苹果放弃造车时，周鸿祎说，苹果转向生成式AI的决定非常正确。当苹果要“AI in AI”时，首先会将AI与手机业务相结合，而非汽车这一新业务。

综合证券时报和澎湃新闻报道，周鸿祎直播首堂AI免费课，主题为“预见AGI”，从星期四下午两时开始，线下加线上直播同步进行，直播界面显示有超过40万人观看。周鸿祎在课上称“PPT是忽悠人的最好工具”“Siri是人工智障”等话题在微博引发不少讨论。

针对多家媒体报道美国科技巨头苹果公司（Apple）最近结束长达10年的造车计划，并把资金转投到AI领域，周鸿祎认为，苹果放弃造车，转向生成式AI的决定非常正确。因为苹果是全球最大的手机公司和电脑公司之一，AI对苹果来说是一个基础性的应用。苹果在AI上的策略不应该是在智能驾驶汽车上用AI的技术，而是要打造AI的基础模型和基础应用。当苹果要“AI in AI”时，它首先会将AI与手机业务相结合，而非汽车这一新业务。

他还说，手机算力芯片发展到今天，已经能支持在手机接入大模型了，而苹果目前的CPU（中央处理器）价格特别适合大模型的推理。周鸿祎认为，苹果“All in AI”并非要跟美国AI巨头OpenAI直接竞争，而是要深耕小数据量版的专业模型，从而替代被调侃为“人工智障”的Siri。

他说：“Siri对苹果来说，起了大早，赶了个晚集。Siri概念很好，但技术不支持。”周鸿祎表示，苹果未来的目标就是用大模型将旗下产品全都改造一遍，让手机真正变成每个人的助理。

对于OpenAI在2月16日推出的Sora，周鸿祎认为，Sora的出现超出了他的预料，Sora生成的视频不在于好看而在于逼真。对于最近一段时间以来很多人对Sora的质疑，周鸿祎认为“批评是容易的，但创造创新是不容易的”，不应对Sora太苛刻。“Sora翻车很正常，瑕不掩瑜，因为就像人类做梦一样，Sora也存在‘幻觉’。”

周鸿祎说，“最大的错误是把ChatGPT当做聊天机器人，以及把Sora当成做视频的工具”，ChatGPT和Sora某种程度是在“秀肌肉”，背后是OpenAI构建“世界模型”，实现通用人工智能的宏大愿景。Sora的出现打开了通用人工智能的大门，未来随着算力和数据的不断投入，以及大模型与具身机器人的结合，通用人工智能的未来将加速到来。

谈到AI发展趋势，周鸿祎在课程中研判，2024年AI的发展将有以下趋势：一是开源大模型爆发，与闭源大模型分庭抗礼，国内算力资源不足，各大厂商不应该闭门造车，而应该加入到开源的队伍中；二是更小规模、更低成本的“小模型”不断涌现，搭载“大模型”的终端即将面世；三是企业级大模型快速推进，成为生产力工具；四是从理解语言到理解图片和视频，多模态相关AI产品密集发布；五是AIGC（AI生成内容）能力突破性增强，影视、游戏、设计、短视频行业面临变革；六是具身智能成为新风口，有灵魂的机器人已在路上；七是AI For Science成为共识，大模型推动基础科学取得突破。