中国2月制造业PMI微降至49.1 连续五个月低于荣枯线

中国2月制造业采购经理指数（PMI）微降至49.1，连续五个月低于50的荣枯线。

中国国家统计局星期五（3月1日）发布数据显示，今年2月，中国制造业PMI为49.1，比上月下降0.1个百分点，显示经济总体在收缩。这一数字与路透社调查中预测的一致。

中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读数据时说，2月份，由于春节假日因素影响，制造业处于传统生产淡季，加之疫情防控平稳转段后企业员工假期返乡增多，企业生产经营受到较大影响，制造业市场活跃度总体有所下降。

从企业规模看，大型企业PMI为50.4，与上月持平，高于临界点；中型企业PMI为49.1，比上月上升0.2个百分点，低于临界点；小型企业PMI为46.4，比上月下降0.8个百分点，低于临界点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

此外，中国2月非制造业商务活动指数为51.4%，比上月上升0.7个百分点，高于临界点，表明非制造业扩张步伐继续加快。

另据财新网同天公布的数据，财新中国2月制造业采购经理人指数（PMI）录得50.9，较上月微升0.1个百分点，这是2021年下半年以来首次连续四个月位于扩张区间，表明制造业景气度持续提升。路透社报道称，这一数据超过分析师预测的50.6。

从财新制造业PMI各分项指数看，2月制造业产出与需求均继续扩张。当月制造业生产指数、新订单指数、新出口订单指数均在扩张区间上升，其中新出口订单指数录得一年来新高。

与官方PMI相比，财新数据主要涵盖出口导向的企业，以及中国沿海地区的中小型企业。一些经济学家认为，官方调查可能描绘出更现实的经济图景，而差异可能源自于出口导向企业相对较强的表现。