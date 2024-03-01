中国去年低收入组可支配所得增长人民币614元

中国官方公布，低收入组去年人均可支配所得为9215元（人民币，下同，1750新元），比前一年增加614元。

中国国家统计局星期四（2月29日）在官网发布2023年国民经济和社会发展统计公报，披露全国人均可支配所得收入数据。

公报显示，去年全国居民人均可支配收入3万9218元，比上年增长6.3%，扣除价格因素实际增长6.1%。全国居民人均可支配收入中位数3万3036元，增长5.3%。

公报进一步披露，按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入9215元，中间偏下收入组人均可支配收入2万零442元，中间收入组人均可支配收入3万2195元，中间偏上收入组人均可支配收入5万零220元，高收入组人均可支配收入9万5055元。

据澎湃新闻，相较于2022年，2023年高收入组人均可支配收入增加4939元，中间偏上收入组增加2823元，中间收入组增加1597元，中间偏下收入组增加1139元，低收入组增加614元。

公报指，全国居民五等份收入分组，是将所有调查户按人均收入水平从低到高顺序排列，平均分为五个等份，处于最低20%的收入家庭为低收入组，依此类推依次为中间偏下收入组、中间收入组、中间偏上收入组、高收入组。

公报也披露，去年全国农民工人均月收入4780元，比上年增长3.6%。脱贫县农村居民人均可支配收入1万6396元，比上年增长8.5%，扣除价格因素实际增长8.4%。