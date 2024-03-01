台海委会主委：金门翻船和广大兴事件完全不一样

金门翻船案星期四（2月29日）讨论11轮仍无果，针对大陆要求比照2013年台湾渔船“广大兴28号”事件模式处理，台湾海洋委员会主委管碧玲星期五（3月1日）回应说，“完全不一样的案件”。

综合风传媒和联合报报道，管碧玲在立法院受访时说，金门翻船事件应该要赶快落幕，至于过程的风风雨雨，会当作两岸关系发展中非常值得探讨的案例，事后会有很多专业研究，就这个案例来做深入探讨，希望一切朝正向发展。她还说，资料都在检察官的手中，台湾的司法非常值得信任。

被问到该案是否将像过去菲律宾的“广大兴28号”事件处理，管碧玲则说，“完全不一样的案件”、“（台湾）完全没有过失致死的问题”。

对于被大陆国台办发言人朱凤莲狠批“极为冷血”，管碧玲则手摸记者答道，“看看我的体温”。

两岸代表就金门翻船案从2月23日至29日开了11轮闭门会议。星期四上午10时许在金门浯江饭店开了50分钟会议后，双方代表脸色铁青离场。

据了解，大陆要求比照2013年台湾渔船“广大兴28号”遭菲律宾公务船人员开枪导致船长身亡一事的模式处理。当时菲律宾同意让台湾派调查团赴菲调查并登船验枪，台方也让菲方派团赴台调查。而针对金门翻船案，台方从未松口让陆方派员赴台调查。

朱凤莲星期三上午在例行记者会上，点名批评管碧玲，将事件“当成个人政治表演，隐瞒真相、推诿卸责、谎话连篇“。不仅对遇难者没有一句道歉，还对善后工作不断设置障碍，“极为冷血、为人不齿”。