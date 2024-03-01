中共山西省委原副书记商黎光被双开

中共中央纪委国家监委星期四（2月29日）通报，中共山西省委原副书记商黎光严重违纪违法被“双开”（开除中共党籍和公职）。

通报说，商黎光丧失理想信念，背离初心使命，严重违反中央八项规定精神，多次接受可能影响公正执行公务的宴请和健身活动安排，借用管理服务对象车辆；对党不忠诚不老实，长期瞒报个人有关事项；长期违规收受礼品礼金，大搞权色、钱色交易；道德败坏；胆大妄为，贪婪无度，把公权力当成谋取私利的工具，执纪违纪，执法违法，利用职务便利为他人在企业经营、工程承揽、职务调整等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报指出，依据有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予商黎光开除中共党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开信息显示，今年60岁的商黎光于1981年9月参加工作，中央党校研究生院在职研究生班法学专业毕业，中央党校在职研究生学历，新加坡南洋理工大学高级管理人员工商管理硕士学位。

商黎光曾长期在河北省任职。早期曾在河北省邢台地区纪委工作，曾任邢台地区纪委研究室副主任（正科级）。1990年，商黎光调至河北省纪委，后历任河北省纪委办公厅秘书处副处长、正处级纪检监察员、宣传教育室副主任、主任等职。

商黎光在2003年任河北省纪委常委，后同时担任河北省纪委秘书长，2006年任河北省纪委副书记，2010年任河北省纪委常务副书记。

商黎光在2013年任秦皇岛市市长，2014年调任沧州市委书记，2016年11月任河北省委常委、秘书长。2017年6月跨省赴山西，后任山西省委常委、政法委书记。

2021年10月，商黎光任山西省委副书记，直至去年9月5日被查。

商黎光被查后，山西省委常委会同天召开会议，强调坚决拥护中共中央决定，并称商黎光作为中共高级干部涉嫌严重违纪违法，性质恶劣、影响极坏。