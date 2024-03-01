去年中国在校生2.91亿人 同比下降逾150万人

中国2023年在校生2.91亿人，比上年减少151.26万人，下降0.52%。

综合央广网和澎湃新闻报道，中国教育部星期五（3月1日）召开新闻发布会，介绍2023年全国教育事业发展基本情况。

中国教育部发展规划司司长郭鹏在会上介绍，去年中国共有各级各类学校49.83万所，比上年减少2.02万所，下降3.9%；各级各类学历教育在校生2.91亿人，比上年减少151.26万人，下降0.52%；专任教师1891.78万人，比上年增加11.42万人，增长0.6%。

在特殊教育方面，去年中国共有特殊教育学校2345所，比上年增加31所，增长1.34%。中国共招收各种形式的特殊教育学生15.5万人，比上年增加8720人。中国共有特殊教育在校生91.2万人，其中，在特殊教育学校就读在校生34.12万人，占比37.42%；在其他学校就读在校生57.08万人，占比62.58%。中国共有特殊教育专任教师7.7万人，比上年增长5.91%。

在民办教育方面，去年中国共有各级各类民办学校16.72万所，占全国学校总数的比例33.54%；在校生4939.53万人，占全国在校生总数的比例16.96%。其中，民办幼儿园14.95万所；在园幼儿1791.62万人。