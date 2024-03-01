网易去年营收首破千亿人民币 同比增6.7%

网易星期四（2月29日）发布去年第四季度及全年财报，去年总营收1035亿元（人民币，下同，约194亿新元），同比增长6.7%，首次突破千亿元大关，其中网易核心业务游戏收入816亿元。

综合澎湃新闻和第一财经报道，网易财报显示，去年总营收1035亿元，同比增长6.7%；非公认会计准则下，归属于公司股东的持续经营净利润为326亿元，去年同期为228亿元，同比增约43%。

从细分业务来看，去年网易核心业务游戏收入816亿元，其中来自于在线游戏的净收入约占92.9%，来自于手游的净收入约占在线游戏净收入的75.2%，财报称，主要由于《蛋仔派对》和《逆水寒》等手游的净收入占比增加。《蛋仔派对》累计注册用户数量已达五亿，《逆水寒》端手游已吸引超过一亿活跃用户。

其他业务方面，云音乐年收入79亿元，同比下降12.2%，但首次实现年度扭亏为盈；网易有道净收入为54亿元，同比去年的50亿元有所增长。

去年第四季度，网易总营收271亿元，同比增7%，归属于股东净利润达到66亿元，同比增长67%，但低于市场预期的68.5亿元。尽管仍在快速增长，但不及预期。

财报发布后隔日，网易股价星期五低开，盘中一度跌超4%。不过随后股价跌幅收窄。截至发稿，跌1.76%，报173.1港元（约29.7新元）。

在财报后的电话会议中，网易CEO丁磊谈及外界关注的人工智能（AI）焦点问题时说，“今天AI能做到的事情，比过去十年还要重大。”他说，从ChatGPT到最近热议的Sora，全球AI技术近一年以来突飞猛进。这一轮AI技术浪潮，将极大地提高内容中位数的质量。网易非常重视AIGC在游戏、音乐等各个场景的应用，将做好这一轮AI发展浪潮的准备。

丁磊还回应了网易在洛杉矶成立新工作室一事。他说，未来网易在欧美、日韩等人才聚集的地方，有新工作室会是常态化。他认为，不止中国，全世界的玩家都在变得挑剔，所以才倒逼游戏开发商不断提升游戏质量。

中国监管部门去年12月22日发布游戏新规后引发市场震动，网易股价随即一度大跌24.59%，市值蒸发1375亿港元。随着后续利好消息进一步释出，网易股价今年1月初强势反弹。