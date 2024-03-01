中国去年招收硕士生逾114万人 同比增4.07%

中国去年招收硕士生114.84万人，比上年增长4.07%。

综合澎湃新闻和中新社报道，中国教育部星期五（3月1日）召开新闻发布会，介绍2023年全国教育事业发展基本情况。

会上介绍，中国去年共招收研究生130.17万人，比上年增长4.76%。其中，招收博士生15.33万人，比上年增长10.29%；硕士生114.84万人，比上年增长4.07%。

教育部发展规划司司长郭鹏介绍，去年高等教育毛入学率60.2%，比上年提高0.6个百分点，提前完成“十四五”规划目标。

他说，中国去年共有高等学校3074所，比上年增加61所。其中，普通本科学校1242所（含独立学院164所）；本科层次职业学校33所；高职（专科）学校1547所；成人高等学校252所。另有培养研究生的科研机构233所。

郭鹏指出，去年普通、职业本专科共招生1042.22万人，比上年增长2.73%。其中，普通本科招生478.16万人，比上年增长2.19%。职业本科招生8.99万人，比上年增长17.82%。高职（专科）招生555.07万人，比上年增长2.99%。全国共招收成人本专科445.49万人，比上年增长1.24%；在校生1008.23万人，比上年增长7.99%。

另外，中国去年共有高等教育专任教师207.49万人，比上年增加9.71万人，增长4.91%。其中，普通本科学校134.55万人；本科层次职业学校3.08万人；高职（专科）学校68.46万人；成人高等学校1.41万人。