中国百大房企前两个月销售额同比大跌51.6%

尽管中国政府加大力度试图拯救步入寒冬的房地产市场，最新数据显示，中国购房者仍在持续观望，百大房企前两个月的销售额同比大跌51.6%。

中国指数研究院星期四（2月29日）在官网公布今年1至2月中国房地产企业销售业绩排行榜。

数据显示，今年前两个月，中国百大房企销售额为4762.4亿元（人民币，下同，约890亿新元），同比大跌51.6%，2月销售额比1月减少29.3%。

数据显示，销售额超百亿房企14家，较去年同期减少12家；超50亿房企八家，较去年同期减少18家。

数据也显示，各档房企销售额均下滑，前十大房企销售额均值212.0亿元，同比下降47.7%、11至30大房企销售额均值同比下降53.5%、31至50大房企销售均值同比下降52%、51至100大房企销售额均值同比下降57.6%。

报告指出，销售额下滑的原因主要是2023年春节房市出现部分反弹，销售额基数较大。其次，收入以及市场预期的不确定，导致需求端的疲软，房企促销活动仅能提升部分城市来访者数量，并不能实质改变购房者观望情绪。

今年1月底以来，中国一二线城市接连推出优化楼市政策，政策力度不断增强，各地房企节前开展促销活动。但报告说，从市场情况来看，春节期间部分城市售楼处到访量有所提升，实际成交却平淡。

报告说，春节房市“看多买少”，房企促销活动难改购房者观望情绪。数据显示，2024年春节假期期间（2月10日至2月17日），25个代表城市新房日均成交面积较上年春节假期下降约27%。

另据彭博社报道，中国房产信息集团数据也显示，中国前百大房企2月的新屋销售同比暴跌60%，降至1859亿元，1月份则同比下跌34.2%。

中国房产信息集团说，房屋的供需预计到3月才会有所恢复，但同比下跌的趋势可能仍会持续，因为恢复市场信心的措施需要时间发酵。

彭博社引述市场分析表示，房屋价格下跌以及失业加剧意味着，中国政府需要开始祭出更强劲的刺激措施。