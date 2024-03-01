中国足协建立裁判员“黑名单”制度并设举报平台

中国足协星期五（3月1日）发布加强改进足球裁判执裁文件，其中提到，建立裁判员“黑名单”制度，设立社会和裁判界内部举报平台，对比赛异常情况及其他涉嫌裁判违规违纪线索提交给相关部门进行调查处理。

根据中国足协官网发布的《关于加强和改进足球裁判公正执裁的若干措施》，为进一步加强裁判管理体制机制建设，完善和理顺裁判管理、培训、选派和评议等工作流程，打击和防范“假赌黑”，营造风清气正的足球环境，提高中国足球公信力，中国足协制定并公布加强和改进足球裁判公正执裁的若干措施。

《措施》提到，制订和实施男子三级职业联赛裁判升降级方案，全面加强裁判培训，优化选派流程，建立社会监督员制度，加强对选派工作的监督和监管。

在加强裁判界作风建设，《措施》明确，建立裁判员“黑名单”制度，将在执裁中表现异常造成严重后果以及涉嫌违规违纪的裁判员列入“黑名单”；设立社会和裁判界内部举报平台，对比赛异常情况及其他涉嫌裁判违规违纪线索提交给相关部门进行调查处理；加强对赛区超规超标接待裁判及其他违规违纪行为的监督监管，中国足协相关部门将成立联合工作小组，采用不定期抽查等方式进行监管。

此外，中国足协将与所有裁判员签订“廉洁自律保证书”，并向每一名裁判人员发放“裁判员面对违规现象的处理程序”，并向社会公布围绕争议判罚的评议结果等。