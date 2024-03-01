陈建仁批夏立言唱和中国大陆对台海巡人员不公平

针对国民党副主席夏立言承诺监督民进党政府妥善处理金门翻船案，台湾行政院长陈建仁回应时强调，台湾海巡人员依国际惯例和台湾法律执法，夏立言如此唱和中国大陆对海巡人员执法不公平也不适宜。

综合台湾《上报》和中央社报道，陈建仁星期五（3月1日）出席立法院院会前受访时说，台湾海巡人员依照国际惯例和台湾法律依法执法，但很遗憾地，中国大陆政府扭曲、抹黑台湾海巡人员的努力，而夏立言却应和中国大陆说法令人不解，且对海巡人员不公平，也不适宜。

陈建仁称，两岸要健康有序交流，应该秉持务实的方法处理金门翻船案，不要刻意抹黑、谩骂，甚至污蔑台湾海巡人员依法执法的决心，也希望两岸持续以务实态度处理案件。

一艘大陆快艇2月14日在离金门北碇岛0.86海里（约1.6公里）的海域，遭台湾海巡艇追缉后翻覆，船上四人全落海，其中两人送医抢救不治，两岸历经11次协商后仍没有结果。

夏立言星期四（2月29日）傍晚在上海和平饭店与中国大陆国台办主任宋涛会面。台媒《联合报》报道，宋涛痛批民进党当局粗暴对待大陆渔民，“草菅人命、冷漠无情”。夏立言则承诺会敦促监督民进党政府妥善处理，尽快发掘事实，并称可通过立法院机制和全民力量来促成此事。