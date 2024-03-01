习近平：以更大力度推动中国新能源高质量发展

中国新能源汽车开年销售乏力之际，中共总书记习近平星期四（2月29日）主持政治局集体学习时指出，要适应能源转型需要，进一步建设好新能源基础设施网络，以更大力度推动中国新能源高质量发展。

据新华社报道，中共中央政治局星期四下午就新能源技术与中国的能源安全进行集体学习。习近平在主持学习时强调，能源安全事关经济社会发展全局。积极发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型，已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。中国要顺势而为、乘势而上，以更大力度推动中国新能源高质量发展，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽的世界作出更大贡献。

习近平指出，中国能源发展仍面临需求压力巨大、供给制约较多、绿色低碳转型任务艰巨等一系列挑战。应对这些挑战，出路就是大力发展新能源。

习近平说，要统筹好新能源发展和国家能源安全，瞄准世界能源科技前沿，聚焦能源关键领域和重大需求，合理选择技术路线，发挥新型举国体制优势，加强关键核心技术联合攻关，强化科研成果转化运用，把能源技术及其关联产业培育成带动中国产业升级的新增长点。

习近平还指出，要适应能源转型需要，进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。

习近平强调，要深化新能源科技创新国际合作。有序推进新能源产业链合作，构建能源绿色低碳转型共赢新模式。深度参与国际能源治理变革，推动建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理体系。既要把握当今科技发展的大方向，又要坚持以我为主，突出问题导向和需求导向，提升科技创新投入效能。

习近平上周五（2月23日）主持召开中共中央财经委员会会议时也提出，实行大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资和消费；要鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。

中国汽车销售今年开局不利。中国乘用车市场信息联席会数据显示，乘用车、新能源车销量今年1月分别环比下降15％、37％。

中国工信部数据显示，去年新能源汽车销量比2022年大幅收窄。中国工信部副部长辛国斌1月19日指出，多数国内新能源汽车企业尚未实现盈利，接下来需解决行业无序竞争等问题。