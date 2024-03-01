任内期间股价累跌逾四成 港交所前行政总裁称已尽力

港交所前行政总裁欧冠升（Nicolas Aguzin）星期四（2月29日）公布去年业绩，日均成交额按年跌16%至1050亿元（港元，下同，约184亿新元），为2020年以来最差表现。但得益于高利率因素，集团投资收益净额去年创50亿元，为历史新高。不过，对于任内三年期间，港交所股价累计下跌逾四成，欧冠升说自己已尽力做到最好。

综合《星岛日报》和香港电台报道，香港恒生指数去年累跌近14%，几乎跑输全球股市。受市场、融资规模遭遇“寒冬”影响，港交所股价也持续下跌。欧冠升星期四结束任期，他主持任内最后一份业绩发布会谈及自己任内三年表现时说，他上任时股市正值高位，任内面对冠病疫情、全球通胀升温、中美贸易战、及地缘政局等挑战，但强调任内已尽力做到最好。

欧冠升说，市场受多项全球宏观因素影响，加息对高估值公司打击大，也无法控制利率及地缘政局等因素，他不认为自己要为这方面负责。

欧冠升认为，地缘政治局势正拖累投资者对中国市场的信心，但不要因为现在大陆资产估值非常低，而改变港交所连系大陆与全球的策略。他强调，这是港交所的优势所在。

他说，目前处于艰难时期，市场信心不足，香港大多数上市公司与港交所一样，正受很多因素冲击，大家同坐一条船。但中长期而言，大陆占全球经济比例近20%，国际投资者在大陆投资显著不足，大陆投资者投资全球也显著不足，港交所需要建立好基础设施，当时机来临可以受惠。他说，未来机遇好，港交所将处于非常有利位置，对集团的策略有信心。

据港交所早前公布，欧冠升原定今年5月任期结束。由于交接工作进展十分顺利，欧冠升相信加快管理层的接班进程符合港交所的利益，因此他在董事会的同意下将留任行政总裁及董事会成员提前至2月29日。

接任的陈翊庭将于3月1日起上任，她也是港交所首位女行政总裁，为期三年。