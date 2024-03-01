中国提高外籍赴华人员移动支付单笔限额至5000美元

针对外籍赴华人员使用移动支付的不便问题，中国人民银行副行长张青松星期五（3月1日）提出三项举措，其中包括将外籍赴华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元（约1345新元）提高到5000美元。

中国国务院新闻办公室星期五下午3时举行政策例行吹风会。张青松在会上提出三项举措，一是针对赴华人员使用支付宝、微信绑定境外银行卡成功率低的问题，要求、指导支付宝、财付通优化业务流程，提高办卡的效率。

二是简化身份验证的安排，使外籍赴华人员在绑卡等一系列的应用程序下载的过程中，更便捷的办理。央行也非常关注个人信息保护的问题，会严格要求相关机构切实保护个人信息安全。

三是指导支付宝、财付通等主要支付机构，将外籍赴华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

张青松说，目前问题主要集中在“不能用”、“不好用”和“不想用”。“不能用”，有的外国朋友绑不了境外的银行卡。“不好用”，有的外国朋友消费金额超出一定金额，付不成账。遇到问题多了，支付不便利了，自然就“不想用”了。他相信通过上述三方面非常具体的、有针对性的措施，境外赴华人员在绑卡、“外包内用”等方面都会不断提升服务满意度和获得感。

张青松还强调，要始终坚持发展与安全并重，在推动支付服务提升、市场发展的过程中，注重风险防控，实现两者的动态平衡。一方面，支持支付机构尤其是头部支付机构根据自身的业务实际，针对不同交易，实行差异化的风险防控策略；另一方面，督促支付机构加强交易监测和风险评估，并根据评估结果有针对性采取风控措施。