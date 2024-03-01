美总领事指香港互联网审查日益收紧 趋向中国大陆化

美国驻香港总领事梅儒瑞（Gregory May）指香港对互联网的审查日益收紧，正趋向中国大陆化。

梅儒瑞星期四（2月29日）接受彭博社专访时说，香港的网络连接问题和数据安全问题已促使一些美国公司高管在访问香港时，使用一次性手机和笔记本电脑。

梅儒瑞说，香港开始走下坡路，试图删除互联网某些内容或屏蔽某些网站。

他说，美国“当然希望与香港建立更好的关系，我们只需要香港停止往下滑”，即停止限制自由。“虽然我们希望双方的经济关系继续保持良好态势，但坦白说，我们优先要处理的事务更多在政治层面。”

要改善香港的形象，梅儒瑞认为，如果能释放壹传媒创办人黎智英，以及其他因政治性言论事件而面临牢狱之灾的人士，效果会大于金融峰会和香港旅游推广活动。

彭博社称，此次专访是美国国务院针对香港《基本法》23条立法发表声明数小时后进行。

梅儒瑞在专访中拒绝透露《基本法》23条立法通过后，华盛顿会采取什么行动，但他透露美国政府主动（actively）决定，不参与相关咨询活动，认为这应由香港市民提供反馈。

他也表示，他相信香港仍具有重要的商业优势。只要港府遵守《中英联合声明》中维持高度自治、50年不变的承诺，香港与美国的关系可能会改善。