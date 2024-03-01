中国外交部：把经贸问题政治化只会阻碍美国汽车业发展

对于美国以构成国家安全风险为由对中国联网汽车展开调查，中国外交部回应称，这种把经贸问题政治化的做法，只会阻碍美国汽车产业的发展。

中国外交部发言人毛宁星期五（3月1日）在例行记者会就上述事件答记者问时说，中国汽车在全球广受欢迎，靠的不是所谓的“不公平”做法，而是在激烈市场竞争中形成的技术创新和过硬品质。

毛宁说，中国始终向全球汽车企业敞开大门，美国车企一直充分享受中国大市场的红利，反倒是美方大搞贸易保护主义，设置歧视性的补贴政策等障碍，严重阻碍中国汽车进入美国市场。这种把经贸问题政治化的做法，只会阻碍美国汽车产业的发展。

毛宁说，“我们敦促美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，停止泛化国家安全概念，停止歧视打压中国企业，切实维护开放、公平、非歧视的营商环境”。

路透社和彭博社早前报道，美国正对中国联网汽车进口是否构成国家安全风险展开调查。美国白宫星期四（2月29日）说，这些联网汽车可以连接到手机、导航系统、关键基础设施以及制造它们的公司，还可以收集美国公民和基础设施的敏感数据并传给北京政府，因此对此展开调查是必要的。

美国总统拜登称，此举是“前所未有的行动”，以确保来自中国等受关注国家的汽车在美国道路上行驶不会损害国家安全，并指示商务部“采取行动应对风险”。