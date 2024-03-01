民进党：夏立言附和大陆令人生气难过

针对中国大陆国务院台湾事务办公室主任宋涛就金门翻船案会见国民党副主席夏立言时，痛批民进党政府草菅人命，夏立言则说会监督民进党政府妥善处理，台湾执政的民进党星期五（3月1日）回应说，夏立言不但没有替辛苦的海巡同仁讲话，反而附和对方，令台湾人感到生气难过。

民进党在脸书上说，夏立言上次在2024台湾总统大选前的敏感时刻赴陆，这次又选在金门海巡事件后访陆。而这次访陆，大陆官员当面再次扭曲事实，胡乱指控台湾政府跟海巡弟兄粗暴对待大陆渔民的同时，夏立言不但没有替辛苦的海巡同仁讲话，反而附和说要“监督民进党政府”，真的令台湾人感到生气及难过。

民进党指出，2022年8月夏立言访陆时，国民党青壮世代发起连署反对，国民党新北市长侯友宜、台中市长卢秀燕等人也纷纷表达反对意见，但这些人这次去哪里了，侯友宜、卢秀燕怎么不再提醒夏立言不要访陆。

民进党再次提醒国民党，切勿一再陷入大陆统战框架，也不应该抹煞海巡同仁的辛苦，以及忘了保障渔民权益。若国民党真心为了台湾，应该捍卫海巡人员与渔民权益，不应附和陆方有损格调。

另据《联合报》《自由时报》报道，台湾行政院长陈建仁星期五接受媒体采访时说，台湾海巡人员依照国际惯例依法执法，夏立言的说法令人不解，也对海巡人员执法不公平，这样的讲法不适宜。

陈建仁说，这件事台湾海巡人员依照国际惯例，也按照台湾方面法律依法执法，过程当中很遗憾地看到大陆政府扭曲污蔑台湾海巡人员在执法上所做的努力；夏立言应和着这样的一个说法，令人感到不解，而且也觉得这样的一个唱和，对于海巡人员的执法相当地不公平。

陈建仁呼吁，两岸为了要健康有续交流，应该秉持务实方法处理这次案件，不要刻意抹黑、谩骂，甚至污蔑海巡人员依法执法的决心；同时，希望两岸持续以务实的态度来处理这个事件，确实保障两岸人民的权益。

金门翻船案发生后，两岸代表历经11轮闭门会议，至今仍无法达成善后共识。率团访陆七天的夏立言受邀在星期四傍晚到上海和平饭店与宋涛会面。

宋涛痛批民进党粗暴对待大陆渔民，“草菅人命、冷漠无情”。夏立言则承诺会敦促监督民进党政府妥善处理，尽快发掘事实，并称可通过立法院机制和全民力量来促成此事。