台总统府宪兵执勤时举枪自杀

台湾总统府一名宪兵星期五（3月1日）疑似在执勤时举枪自杀，详细原因仍待调查。

综合台湾《中国时报》《上报》和中央社等报道，台北市消防局星期五晚9时40分接获通报，台湾总统府一名约20岁男宪兵头部中枪，送医前已无心跳，疑似有人开枪。

台湾宪兵指挥部发布新闻稿说，宪兵211营古姓上兵晚间9时36分执勤卫哨时，持枪自我伤害，已转送中山马偕医院急救；宪指部稍晚表示，经送医院急救后，该名上兵在晚间10时25分宣告不治身亡。

有军方官员称，古姓宪兵“疑似心绪不稳”举枪自尽，当救护人员抵达急救后，判定该卫哨兵已当场死亡。

宪指部表示，对此不幸事件深表遗憾与不舍，单位已责派干部协助家属处理相关事宜，后续并配合检调厘清肇因；同时要求加强宣导尊重生命教育及心理辅导作为，以杜绝此类案件。

台湾总统府发言人林聿禅说，总统府对此事件深表遗憾不舍，已于第一时间向总统蔡英文报告。宪兵211营正全力协助家属处理相关事宜，后续并配合检调厘清肇因，同时也将加强宣导生命教育及心理辅导。

这不是台湾宪兵第一次在总统府执勤时自杀，2012年5月，同一营的一名二等兵在总统府正门用步枪开枪自杀。

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