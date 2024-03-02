云南原副省长张祖林被查

已经卸任六年的云南原副省长张祖林被查。

据中共中央纪委国家监委网站星期五（3月1日）消息，云南省政府原党组成员、副省长张祖林涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

官方简历显示，张祖林现年64岁，云南昭通人，1977年9月参加工作。19岁那年，张祖林到昭通县做知青，半年后，他搭上了“恢复高考”的快车考入云南大学物理系。

从云南大学毕业后，张祖林在媒体工作近十年，由云南电视台普通记者做到总编室副主任。

张祖林还曾先后在云南大学国际金融专业研究生班和哈佛大学肯尼迪政府学院学习，能讲流利的英语。

1991年8月，32岁的张祖林任楚雄州永仁县副县长，1993年3月升任永仁县委副书记、县长，1995年2月调回楚雄州做副州长。

2000年，张祖林进入省会昆明，出任省质量技术监督局副局长，两年后升任局长。2005年至2007年，张祖林再度回到地方任职，先后担任丽江市委副书记、副市长、代市长、市长。

2007年，张祖林从丽江市调任昆明市委副书记、市长，2012年转任玉溪市委书记。两年后，张祖林出任云南省人民政府副省长、党组成员，到2018年卸任，直至此番被查。

澎湃新闻报道称，由于媒体记者的出身，张祖林从政后接受采访，基本不回避热点，也被媒体圈称为“最懂新闻”的领导干部之一。