中国驻日大使：有部分外企退出中国 未出现逃离潮

中国驻日本大使吴江浩接受日本财经杂志访问时说，中国是市场经济国家，外资企业进出属于正常现象，并强调确实有部分外企退出中国，但未出现逃离潮。

据中国驻日大使馆星期五（3月1日）在官网发布的消息，吴江浩近日接受日本知名财经刊物《财界》杂志专访时，作出以上表述。

针对中美对立持续背景下，全球包括日本企业都出现加速离开中国倾向的提问，吴江浩说， 中国是市场经济国家，外资企业有进有出是正常现象。确实有部分外企退出中国，但没有出现所谓“逃离潮”。

他指出，过去几年，受冠病疫情、地缘政治、贸易保护主义等多重因素影响，全球跨国投资出现普遍性下滑趋势。根据联合国贸发会议（UNCTAD）统计，2023年全球跨国直接投资额减少18%，主要外资流入目的地都出现较大幅度下滑，像印度减少47%，亚细安（中国称东盟）减少16%。与之相比，外国投资者对华投资热情并未减退，依然坚定看好中国发展前景。

吴江浩介绍，2023年中国新设立外商投资企业5万3766家，同比增长39.7%。实际使用外资金额11339.1亿元人民币（约2118.4亿新元），引资规模仅次于2021年、2022年，处于历史第三高。同时中国引资结构持续优化，高技术产业引资占比达到37.4%。

他说，去年日本在华新设外资企业888家，同比增长7.3%，是中国第三大外资来源国。日本贸易振兴机构（JETRO）调查显示，90%的日企希望扩大在华业务或维持现状。中国日本商会对1700家会员企业进行的问卷调查显示，88%的日本企业仍将中国视为重要市场。近五年外商在华直接投资收益率约9%，而日本企业2022年这一数据达到18%。对日本企业而言，中国市场回报率远高于其他市场。

在被问到中国颁布《反间谍法》后，部分日本商务人士在华被拘押，引发日本国内担忧时，吴江浩说，只要在中国从事正常商务和交流活动，不非法染指和获取涉密信息，就不会有任何问题。

他表示，近年来，在华日本公民类似的案件屡有发生，其中不少人曾长期投身中日交流合作，并在两国社会有一定影响力，“我们不希望这些人被唆使在华从事违法活动，他们在自身领域可发挥的作用远大于获取所谓‘情报’”。

吴江浩强调，个别人的违法行为与正常的交流合作不应混为一谈。中方将继续依法严肃处理在华间谍活动。