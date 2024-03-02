台湾新竹县长疑涉贪被传讯后交保

台湾新竹县的国民党籍县长杨文科疑似涉嫌贪污被传讯后交保50万新台币（约2万1289新元）。他强调自己无不法之处，将全力配合调查，希望司法公正审理还他清白。

综合台湾《中国时报》和壹苹新闻网等报道，新竹地检署侦办丰邑建设丰采520发生五次道路塌陷事件，星期四（2月29日）指挥调查局北机站搜索新竹县长杨文科办公室和住处，复讯后以杨文科涉《贪污治罪条例》但无羁押必要，当天深夜谕令他50万元新台币交保。

新竹检方侦办丰采520建案，去年9月7日搜索前工务处长江良渊办公室和住家，传闻查到1000多万元新台币现金，地方就传案情可能“向上发展”。江良渊被羁押禁见三个多月，去年12月29日以30万元新台币交保，回任县府简任秘书，全案检方还未侦结。

检调星期四到县府和杨文科住处搜索，将江良渊和黄姓承办人带到县调站讯问，杨文科则被带到北机站，晚上8时移往新竹地检署复讯后交保。

杨文科表示，他身为新竹县大家长，一路以来战战兢兢，坚持奉公守法，无时无刻不为家乡拼建设、为乡亲谋福利。

杨文科称，他40多年公务生涯，行事光明磊落，所以绝对为捍卫清白奋战到底。他表明，将全力配合调查，以协助厘清真相，期盼司法公正审理还他清白。他也希望在调查结果未确定前，各界不要捕风捉影，以讹传讹。

国民党发声明强调绝对相信杨文科的能力与操守。国民党立院党团总召傅崐萁星期五在声援杨文科的记者会上批评，台南检方刚约谈台南市长黄伟哲（光电案），新竹检方就约谈杨文科，在缺乏证据的情况下此为政治追杀，如同2022年“九合一”选举前对宜兰县长林姿妙、新竹市长高虹安的手法一样。

国民党新任文传会主委李彦秀则强调，此案目前仍在侦查中，应该尊重司法程序与侦查不公开精神，案情厘清前，都不应该有过多的臆测。