德意志银行据报对中国房企世茂集团提清算诉讼

消息人士透露，德意志银行准备对中国房产开发商世茂集团提起清算诉讼。

路透社星期五（3月1日）引述两名消息人士称，作为世茂集团债权人之一的德意志银行在发现世茂的债务重组条款不可接受后，考虑在本月向香港法院提出对世茂进行清算的诉状。

总部设于上海的世茂集团是中国前20大房地产开发商之一。2022年7月，世茂集团未能支付10亿美元（13.45亿新元）的境外债券本金和利息，陷入债务违约。

世茂集团曾就总额117亿美元的境外债务进行重组，但历经18个月的谈判，世茂始终未能与债权人达成协议。

消息人士称，世茂集团去年12月曾提出一项债务重组条款，提议将部分债务转换为期限最长九年的新贷款等，以削减最多70亿美元的离岸债务，但遭到债权人的拒绝。

一名消息人士称，德意志银行给世茂集团的贷款主要是私人美元债券，但这笔美元债券的数量目前还不清楚。

世茂集团去年12月曾发出公告，截至去年6月30日，集团境外计息债务约140亿美元、境内计息债务约250亿美元，应付关联方款项约30亿美元，另有总权益约90亿美元，非控制性权益约60亿美元。

公告称，过往数月集团积极推进境外债务的拟议重组工作，此次的境外债务重组方案涉及本金总额约117亿美元。

路透社报道称，德意志银行如果确定对世茂集团提起诉讼，将是自2021年中国房地产行业陷入债务危机以来，首次有大型外国金融公司对中国开发商提起清算诉讼。

随着中国房地产危机持续发酵，越来越多陷入违约的中国房企被提起清算诉讼。据路透社统计，目前至少有10家中国房企在香港和其它海外法庭面临清算诉讼。

中国另一大型民营房企碧桂园星期二（2月27日）也因未能支付一笔本金约16亿港元（2.75亿新元）的未支付定期贷款及应计利息，被香港上市公司建滔集团旗下的Ever Credit Limited提交清盘呈请。