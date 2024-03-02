台特勤少将陷桃色风波 被国安局列入优先汰除名单

曾任台湾副总统赖清德万里警卫室主任的特勤中心少将谢静华，被爆出酒后在大路上与女友人亲吻后，台湾国安局对其记大过，并列入优先汰除人员的名单。

综合台湾菱传媒、三立新闻网和中央社报道，互联网上月初疯传一段视频，显示谢静华在与友人聚餐喝酒后，和一名同行的长发马尾女子在路上亲吻，引发台湾民众热议。

身兼特勤中心指挥官的台国安局长蔡明彦知悉后，立即下令严查。台国安局上月也回应称，针对谢静华营外个人行为疑涉违失，将在调查后依奖惩作业程序及行为情节，进行必要惩处。

台国安局星期六（3月2日）答复提问时说，行政调查已经告一段落，并依奖惩作业程序及行为情节，将谢静华调离现职并予以记两大过处分，列为优先汰除人员。另若查有违法情事，将依法移送究办。

至于谢静华的营外违失行为，是否存在情报外泄等的问题，台国安局称，已对相关人员实施内部查察及仪测程序，至今没有发现相关疑虑。

谢静华是在2020年晋升少将，并担任赖清德万里警卫室主任。他曾被爆在进行体能测验时，以5000公尺健走取代3000公尺的跑步测验，随后2021年的体测健走他也未达标。当时负责体测的台国安局特种勤务中心前上校卢永荣，还指示下属许正杰帮忙篡改成绩。台国安局发现后将两人移送侦办，谢静华也被调到特勤中心任职。