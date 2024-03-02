中国国常会通过大规模设备更新和以旧换新行动方案

中国国常会通过行动方案，要推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动。

据新华社报道，中国总理李强星期五（3月1日）主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。

会议说，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是中共中央着眼中国高质量发展大局作出的重大决策。要坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，让这项工作更多惠及广大企业和消费者。

会议称，要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。

会议还称，要落实全面节约战略，抓紧建立健全回收利用体系，促进废旧装备再制造，提升资源循环利用水平。

中共总书记习近平2月23日主持召开中央财经委员会第四次会议时，也提出加快产品更新换代是推动高品质发展的重要举措，“要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。

会议称，实行大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。