中使馆批罗马尼亚对中企采取歧视性排除条款

中国驻罗马尼亚大使馆对罗马尼亚拒绝华为参与5G网络建设深表遗憾，并批评罗马尼亚对中企采取歧视性排除条款。

据中国驻罗马尼亚官网星期六（3月2日）发布的消息，罗马尼亚政府星期四（2月29日）发布官方公报，拒绝华为提交的5G基础设施设备授权申请。

中国驻罗马尼亚大使馆新闻发言人星期五（3月1日）在官网就上述事件答记者问时说，罗马尼亚政府拒绝了华为提交的5G基础设施设备授权申请。中方对此深表遗憾并表示严重关切。

发言人说，自罗马尼亚出台《关于采取涉及国家利益信息和通讯基础设施及5G网络实施条件若干措施的法律》以来，中国驻罗使馆多次向罗政府、政党、议会等有关方面严肃阐明立场，表达严正关切。

发言人强调，坚决反对以非技术标准、以歧视性条款排除任何国家和企业，坚决反对破坏公平竞争原则和法治精神的行为。

发言人指出，华为在罗投资经营20年来，严格遵守罗法律法规，一直保持着良好的网络安全记录。华为积极参与罗通讯网络建设，致力于促进中罗信息与通讯技术合作，创造了数千就业岗位，为罗财税收入、数字经济发展、信息基础设施建设作出了积极贡献。

发言人相信，如果罗提供良好的市场环境，华为能为罗信息通信技术发展作出更大贡献，中国企业对罗投资也会进一步扩大，更好造福罗民众。反之，罗广大民众利益和中罗经贸合作必将受到实质性损害。

发言人最后说，希望罗方能从长远利益出发，坚持公平、公正、非歧视原则，为中国企业来罗投资兴业营造良好环境，以实际行动维护双边务实合作大局。