中使馆批印度媒体采访吴钊燮 违背一中原则

中国驻印度大使馆批评印度媒体采访台湾外交部吴钊燮，是违背一个中国原则。

中国驻印度大使馆星期六（3月2日）在官方微信公众号发文说，印度某电视台星期四（2月29日）播出对台外交部长吴钊燮进行的采访，为其“台独”和虚假言论张目。此举严重违背一个中国原则，是完全不可接受的。

中国驻印度大使馆发言人指出，一个中国原则的含义清晰、明确，即世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。

发言人强调，这是国际社会的普遍共识，是公认的国际关系基本准则，构成二战后国际秩序的组成部分，为联大第2758号决议所确认，也是中国和有关国家建立和发展外交关系的政治基础。

发言人引述联合国秘书处法律事务办公室官方法律意见明确指出，“台湾作为中国的一个省没有独立地位”，“台湾当局不享有任何形式的政府地位”。实践中，联合国对台湾使用的称谓是“台湾，中国的省”。无论“台独”势力如何歪曲事实、鼓吹“台独”，都无法改变上述历史和法理事实。

发言人说，所有与中国建交的国家都应坚定履行坚持一个中国原则的承诺，这也是印度政府的官方立场。而且，印度还是最早承认一个中国的国家之一。

发言人并说，中方敦促印度有关媒体在涉及中国主权和领土完整等重大核心利益的问题上秉持正确立场，恪守一个中国原则，不为“台独”势力提供发声平台，避免发出违反基本常识的错误信号，不要误导大众。

根据台湾外交部星期五（3月1日）发布新闻稿，吴钊燮星期四接受印度电视新闻频道News X视讯专访谈及印太情势和台海局势。

在回应俄乌战争及以巴冲突对台海和印太和平稳定的影响，吴钊燮指出，当前全球局势凸显民主与威权体制间的对立，中国大陆不断透过军事压力、经济胁迫、混合战和灰色地带战略威胁台湾，也在东海、南中国海威胁日本和菲律宾。

吴钊燮说，中国大陆也企图突破第一岛链，向太平洋地区扩张势力，与所罗门群岛签署安全协议即是显例，并也在印度洋沿岸以“珍珠链”（string of pearls）战略扩张影响力。

吴钊燮强调，独裁国家有彼此靠拢合流的趋势，因此民主国家没有退路，唯有持续加强合作，共同遏止威权国家联手扩张。