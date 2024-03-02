河南开封一小学疑拖欠教师工资无人上课 当地教育局称正在处理

河南开封一小学星期四（2月29日）被爆开学四天都没有老师上课。有家长透露，疑因学校欠薪半年，没有老师到岗。学校老师星期五（3月1日）回应称，所有老师已到岗，学生们已经开始正常上课。当地教育局同天回应说，已知晓此事，正在积极处理中。

综合重庆时间网、新黄河和大皖新闻报道，春节假期过后，中国各地学校陆续开学。但一则关于“开封市祥符区乐学求实小学开学不给学生上课”的消息在网上传开。有家长反映，求实小学已开学四天，但学校没有老师上课，让学生们在教室看电视。

学生家长称，疑因学校欠薪没有老师到岗，校长半年没有给老师发工资，一个班就只有一个老师守着学生，学生就看看动画片或者电影，学校食堂也没有正常供应饭菜给学生，校长不仅不对老师负责也不对学生负责。

学校老师星期五回应称，所有老师已到岗，学生们已经开始正常上课。祥符区教育局工作人员同天对此回应说，已知晓此事，正在积极处理中。

祥符区教体局办公室一名工作人员同天称，“（事件）开始第一天就在处理了，目前正在处理中”。该工作人员还表示，具体情况是教育股在处理。

祥符区教体局教育股工作人员回答媒体询问时说，科室负责人正在学校解决。同时该工作人员还说，为什么开学不上课是学校的问题。

据开封市祥符区乐学求实小学招生海报显示，该校成立于2015年9月，是一所全日制、封闭式、寄宿制学校。

据天眼查显示，此前2019、2020、2021年开封市祥符区乐学求实小学三次因为合同纠纷案被开封市祥符区人民法院发布限制消费令，该校和学校法定代表人被限制高消费。