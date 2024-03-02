中国侨联副主席：港楼市撤辣得到中央支持

中国侨联副主席卢文端称，香港新一份财政预算案果断提出全面撤销楼市降温措施（撤辣），是因为获得北京中央的支持。

卢文端星期五（3月1日）在香港《明报》撰文称，港府内部对全面“撤辣”或部分“撤辣”有不同意见，但预算案决定全面“撤辣”，“虽说由李家超特首领导的特区政府作出决定，但相信也得到了中央的支持”。

卢文端写道，北京中央政府知道房地产是香港经济的支柱产业，对香港的经济发展举足轻重，也直接影响香港国际金融中心的地位，中央也希望香港楼市复常。

卢文端也提到，刚结束在港考察调研七天的中共中央港澳办、国务院港澳办主任夏宝龙，选择在港府将公布预算案和《基本法》23条立法公众咨询快结束前到港，不是偶然的巧合，而是有特别针对性。

他认为，香港当前正面对两个突出议题：《基本法》23条立法与拼经济谋发展。前者是“国安之重”，后者则是“经济之要”。从考察的整体过程来看，夏宝龙虽也重视就23条立法听取意见，但重心落在经济上面，会见的团体中，外商等商界的分量最重，讲话内容大多都涉及经济层面。

他写道，23条立法在香港社会形成广泛共识，来自外面的干预和攻击也较预期的少，完成23条立法并不存在难以逾越的阻碍，而当前香港经济复苏仍然面临许多困难，社会最关注经济，也期待得到中央的大力支持。