港创科局长：有信心明年新型工业研发开支占GDP1.3%

香港创新科技及工业局局长孙东星期六（3月2日）说，他有信心2025年新型工业香港研发总开支占生产总值的比率，能由2022年的1.07%，上升至1.3%。

综合星岛日报和香港电台报道，香港引进重点企业办公室本月内与十多家重点企业签定意向书，孙东星期六上午受访时说，这些企业集中在生命健康科技、人工智能及先进制造三大领域。

孙东说，不少计划进军海外的生命健康科技企业都瞄准香港，因为香港的制度与国际接轨，加上香港的临床数据受国际认可，在港设立基地对于新药研发有莫大帮助。

他说，过去香港在生命健康医疗领域的研究不错，有健全医健系统，但过往研发投放较分散，没有大型平台招揽海外杰出人士，令部分杰出科学家都选择到其他地方发展，未来希望进一步加强香港传统优势，在生命健康领域发展前沿有重点突破，形成有特色的市场。预算案中提出设立生命健康研究院，正是集中资源在生命健康方面寻找突破点，同时为未来在港建立国家实验室做好准备。

孙东还说，未来河套区会为研究人员提供便捷的过关方法，包括计划在河套边界建两座桥梁，让园区内的研发人员使用，也会有白名单制度，确保人员有序流动，研发人员会有特别签证政策，当局正研究他们出入市区时的便捷安排。

孙东估计，未来香港对人工智能算力的需求会达到1.5万匹（1匹等于2324瓦），数码港正全速设立人工智能超算中心，希望在几年内将算力提升至5000匹。他指人工智能是最热的范畴，在科技、政治经济、军事方面重要博弈战场，“产业是跟着算力走”，当香港拥有一定算力，止业自然靠拢，汇聚人才。

孙东还说，目前先进制造业的产值大约占1%，希望2030年能增加至5%，但他认为是非常具挑战性的目标。不过，他有信心2025年新型工业香港研发总开支占生产总值的比率，能由2022年的1.07%，上升至1.3%，甚至有机会更高。

孙东解释，政府过去一年多投放了不少资源发展新型工业，但部分仍未落地，现在政府投入占53%，深圳市政府在研发开支投入比例只有约一成，其余九成都是来自企业，若香港建立一个蓬勃的产业发展，相信日后业界参与度会有所提高 ，希望2025年时政府科研投入占整比能够少于50%。