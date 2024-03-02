大陆客消费谨慎 澳门2月博彩收入增幅低于预期

受中国大陆游客消费趋于谨慎影响，澳门2月博彩收入增幅低于预期。

据彭博社报道，澳门官方通报，农历新年八天假期，到访澳门的游客总计140万人次，为2017年以来最高水平，大陆游客占76.2%。不过，澳门2月博彩收入要比1月低了4%。

澳门博彩监察协调局星期五（3月1日）公布，2月博彩收入184.86亿澳门元（约30.82亿新元），按年增长79.1%，低于市场预期的92%，也比2019年的收入少了27%。

澳门2月博彩收入的增幅低于预期，显示受国内经济逆风环境的影响，中国大陆消费者大都谨慎消费。

另据香港中通社报道，澳门统计暨普查局星期五公布，澳门2023年全年经济增长80.5%，恢复至2019年逾八成水平。单计第四季，澳门经济按年增长86.4%。

随着澳门本地经济活动和服务出口有序复常，2023年澳门本地生产总值录得实质增长80.5%，主要动力来自旅游服务出口。澳门全年人均本地生产总值为55.9万澳门元。

澳门统计暨普查局称，在入境旅客人次按年增长近四倍的带动下，澳门全年博彩服务出口和其他旅游服务出口按年分别上升3.44倍和1.28倍。去年第四季，澳门博彩服务出口和其他旅游服务出口按年分别上升4.31倍和1.3倍。

翻查资料，澳门2023年全年入境旅客共2821.3万人次，恢复至疫情前逾七成水平。