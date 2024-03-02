中国政协委员建议完善疫苗预防接种异常反应补偿制度

中国全国政协委员朱涛提议进一步完善疫苗预防接种异常反应补偿制度，将补偿责任转移至生产者共同体。

据每日经济新闻星期六（3月2日）报道，同是康希诺生物首席科学官的朱涛提交四份提案，其中包括促进疫苗创新高品质发展及进一步完善国家预防接种异常反应补偿制度等。

朱涛说，开发联合疫苗是目前疫苗创新的重点方向之一，但中国疫苗创新体系还存在不足，预防接种异常反应补偿制度的问题日渐凸显，建议加强政策协同或出台新政。

朱涛指出，目前预防接种异常反应补偿的具体办法由各省级政府制定，国家级的补偿办法尚未出台，导致各地补偿标准和程序差别过大；各地调查诊断专家组对于不排除异常反应的鉴定标准并不统一，导致在不同省市同一疫苗产品的药物警戒数据差别较大，公众对疫苗产品的安全性产生质疑。

朱涛建议尽快出台国家预防接种异常反应补偿办法实施细则，统一补偿标准和流程，完善预防接种异常反应鉴定办法，明确统一鉴定标准；探索建立国家预防接种异常反应公共补偿机制，参考国际先进经验，探索基金制，将补偿责任转移至生产者共同体，在共同体内实现疫苗风险分担。

朱涛认为，这有助于各地实现统一标准补偿给付，并有利于疫苗行业自发提升自律水平，形成生产者之间的监督效应。

另据美国之音2月27日报道，中国有数以千计民众反映在接种冠病疫苗后出现各种后遗症。他们计划派代表在下月中国全国两会举行期间递交《倡议书》，要求政府为接种疫苗人士设立赔偿机制。

根据这份《倡议书》，接种冠病疫苗后，中国有近3000人罹患白血病，更多的案例患上一型糖尿病。