阿里巴巴资深高管俞永福将于3月底卸任

阿里巴巴集团资深高管俞永福将于3月底卸任，他所承担的职务将分摊给年轻一代高管。

综合彭博社和第一财经星期五（3月1日）报道，阿里巴巴集团发言人称，公司合伙人、任职时间最长的高管之一俞永福将于3月底卸任，他主管的集团业务将由多名高管接手。

发言人说，阿里巴巴首席技术官吴泽明将担任饿了么董事长，阿里巴巴业务总裁韩鎏将担任饿了么首席执行官。原高德总裁刘振飞担任高德董事长，原高德营运总裁郭宁担任高德首席执行官。

上述人事变动将于阿里本财年结束时（3月31日）生效。

阿里巴巴此前大范围调整管理层，以便从过去两年的监管整顿和疫情影响中恢复。俞永福成为最新一位卸任的阿里老将。此前，另一位合伙人戴珊卸下核心电商业务负责人职务，长期担任阿里巴巴首席执行官的张勇也已交棒。

俞永福负责本地生活服务业务，这是阿里巴巴集团规模较小的部门之一。尽管到2023年底该部门的年活跃消费者数量超过3.9亿，但仍处于亏钱状态。与云计算和商务部门不同，这项业务主要包括一些规模较小的线上服务，其中最知名的是饿了么平台。

阿里巴巴在2018年收购饿了么，但在国内市场的表现长期落后于规模更大的竞争对手美团。阿里巴巴2014年收购了高德地图，后者被认为是新兴自动驾驶领域的关键参与者。

知情人士称，阿里巴巴首席执行官吴泳铭向本地生活集团（高德、饿了么）全体员工发内部备忘录宣布了管理层调整。

根据备忘录，俞永福将卸任本地生活集团董事长兼饿了么首席执行官，饿了么、高德将分别设置董事长和首席执行官。俞永福仍是公司合伙人，未来将支持公司的海外业务。