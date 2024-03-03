中国全国政协常委会追认撤销四名军工高层委员资格决定

中国全国政协十四届常委会追认了关于撤销吴燕生、刘石泉、王长青、王小军第十四届全国政协委员资格的决定。

据中新社报道，政协第十四届全国委员会常务委员会第五次会议星期六（3月2日）下午在北京闭幕。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁主持闭幕会并讲话。

闭幕会审议通过了政协第十四届全国委员会第二次会议议程（草案）和日程、政协全国委员会常务委员会工作报告和关于政协十四届一次会议以来提案工作情况的报告，有关草案和报告将按程序提请全国政协十四届二次会议审议。

经表决，会议通过政协第十四届全国委员会第二次会议秘书长、副秘书长名单。会议通过关于接受黄莉新请辞第十四届全国政协委员的决定，通过关于免去张晓明第十四届全国政协副秘书长职务的决定。会议追认关于撤销吴燕生、刘石泉、王长青、王小军第十四届全国政协委员资格的决定。

中国全国政协主席会议去年12月27日审议通过撤销中国航天科技集团原董事长吴燕生、中国兵器工业集团原董事长刘石泉以及中国航天科工集团原副总经理王长青全国政协委员资格的决定，今年1月29日又审议通过撤销中国运载火箭技术研究院原院长王小军政协委员资格的决定。分析指，几人可能因卷入火箭军腐败案而被处置。