韩正呼吁中美双方积极拓展合作领域

中国国家副主席韩正呼吁中美双方积极拓展合作领域，并形容中美经贸合作潜力巨大，欢迎更多美国企业界人士赴华投资。

据新华社报道，韩正星期六（3月2日）在北京出席中国美国商会年度答谢晚宴并致辞时，形容两国工商界是双方合作的参与者、见证者和贡献者，也将是未来更多更好合作的开拓者，希望双方厚植友好互信基础，积极拓展合作领域，营造有利发展环境，推动中美经贸合作互利同行、行稳致远。

韩正说，中国的发展成就是在开放中取得的，将坚定不移扩大高水平对外开放，继续缩减外资准入负面清单，切实保障外商投资企业国民待遇，打造市场化、法治化、国际化的营商环境，为包括美国企业在内的各国企业在华发展提供更多机遇。

韩正也说，中美经贸合作潜力巨大、空间广阔、前景可期，“欢迎更多美国企业界朋友来华投资兴业。期待中国美国商会坚守初心、砥砺前行，加强与中国贸促会等机构沟通联系，共同推动中美经贸合作取得更多成果”。

据彭博社报道，美国驻华大使伯恩斯在晚宴上致辞时说，中国的制造业产能过剩、美国对中国企业采取的制裁措施，以及部分类型的中国汽车所带来的网络安全风险，是两国需要面对的一些难题。

两国元首去年11月会晤后，中美正共同努力，确保两国关系稳定。

中国总理李强上星期三（2月28日）会见了由美国商会会长兼首席执行官克拉克率领的美国商会访华团。美国商会指出，美国商会首席执行官上一次访华是在2018年。