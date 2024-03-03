中国官媒：中共集中统一领导和内循环都是中国经济优势

中国官媒称，中国共产党的集中统一领导、内部经济可循环等，都是中国经济发展的优势所在。

《经济日报》星期天（3月3日）发表署名钟才文的评论文章，题为《认清中国经济发展的优势和潜能》。

文章称，前进的道路上会遇到很多困难，越是在困难时，越要认清中国经济发展的巨大优势，坚定信心，释放其中蕴含的巨大潜能。

该文称，中国共产党领导下的社会主义制度，既是中国经济制度的最大特色，也是中国经济发展的最大优势。党的集中统一领导和长期执政，目光高远，能够不为眼前利益所干扰，善于审时度势，化危为机，还能够充分发挥新型举国体制的优势，实现科技自立自强，有效防范和处置重大风险，抵御外部环境带来的各种压力挑战。

该文称，中国具有内部经济可循环的优势，可依靠扩大内需特别是居民消费持续带动经济增长。一方面，中国产业体系完备，具有强大的供给能力。另一方面，与强大的供给能力相匹配，有超大规模的内需市场。这一优势为中国通过扩大内需，特别是扩大居民消费来持续带动经济增长，提供了重要条件。

文章称，中国具有要素资源集聚优势，可通过生产力布局的调整创造人口和产业集聚，发挥创新集聚效应。

文章写道，中国还具有人力资本存量优势，可与国情结合，在新一轮科技革命中产生巨大收益。

文章最后写道，有了上述四个方面的巨大优势和潜力，加上中国人吃苦耐劳的精神、中国企业家的创新精神，以及中国产品的强劲竞争力，相信中国经济的前景将更加光明。