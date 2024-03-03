中国大使馆批菲驻美大使燃爆点论：炒作南中国海问题

菲律宾驻美国大使罗慕尔德兹上星期三（2月28日）认为，南中国海是真正的区域燃爆点，而非台湾，并指中国大陆可能对菲国进行经济胁迫。中国驻菲使馆回应时指罗慕尔德兹肆意炒作南中国海问题，抹黑中国。

据彭博社报道，罗慕尔德兹（Jose Manuel Romualdez）在一场外交活动上说，随着南中国海课题让菲中两国关系变得紧张，菲律宾输华农产品出口可能面临减少的风险。

罗慕尔德兹在活动结束后告诉记者：“他们用这些进行经济胁迫——这总是摆在桌面上，有待讨论”，但到目前为止，并没有具体迹象显示，中国正要采取这一举措，并说：“这就是为什么我们加倍努力，寻找其他市场。”

罗慕尔德兹认为，南中国海才是真正的区域燃爆点，而不是台湾，因为这个地区有发生事故的风险。

中国驻菲律宾大使馆星期天（3月3日）在官网回应时，批评罗慕尔德兹肆意炒作南中国海问题，对中国进行凭空臆测、恶意抹黑，使馆对此予以遣责，并称中国始终致力于通过对话协商与有关当事国妥善处理南中国海争议，同时坚定维护自身领土主权和海洋权益。

使馆发言人说：“谁在不停搅动南海局势？谁在不断散布‘中国威胁论’？谁在到处拉帮结伙搞阵营对抗？‘经济胁迫’是谁发明的？肇始何处？谁惯用这个手段？答案不言自明。”

发言人强调，亚洲国家和人民有智慧有能力解决好自己的问题。“‘引狼入室’、搞‘小圈子’不仅无助于解决南海分歧，相反只会使地区局势复杂化，破坏地区和平稳定，并反噬自身安全。”

使馆也说：“我们奉劝有关人士停止散布‘中国威胁论’，不要散播‘受迫害妄想症’，不要充当他国代言人，而是多做有利于本国人民利益和中菲友好的事情。”