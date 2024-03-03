易炼红与夏立言会面：浙台关系源远流长

中共浙江省委书记易炼红与国民党副主席夏立言会面时说，浙江和台湾关系源远流长，并强调将认真贯彻落实新时代中共解决台湾问题的总体方略。

《浙江日报》报道，易炼红星期六（3月2日）下午在杭州与夏立言一行会面。易炼红说，中共总书记习近平在浙江工作时为浙江量身制定了“八八战略”这一省域发展的全面规划和顶层设计，20多年来，在“八八战略”指引下，浙江发生了全方位、系统性、深层次精彩蝶变。

易炼红表示，浙江和台湾关系源远流长、缘深情重，浙台经贸合作、文化交流取得了显著成效、结出了丰硕成果。浙江着力为台胞台商赴浙创业兴业创造条件、营造环境、提供保障，广大在浙台胞台商为浙江经济社会发展作出了积极贡献。

他向夏立言等人说，将认真贯彻落实新时代中共解决台湾问题的总体方略，秉持“两岸一家亲”理念，进一步深化浙台经贸、文化、青年等重点领域交流合作，加深彼此了解、增进双方共识，推动交流合作往深里走、往实里走，不断提升合作层次、拓展合作空间，形成更多务实成果，携手推进中国式现代化建设，共享民族复兴的伟大荣光。

根据《浙江日报》报道，夏立言表示在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，持续加强台湾和浙江各方面合作交流，为推动两岸关系和平发展发挥更大作用。

国民党早前公布夏立言上星期一（2月26日）访问大陆，展开七天的“新春拜年、关怀交流”之行，主要是延续去年数次访陆的目标和成果，关心在大陆工作、求学和经商的同胞。

夏立言上星期四（2月29日）曾在上海与中国大陆国务院台湾事务办公室主任宋涛会面。

据新华社报道，宋涛表示，在坚持“九二共识”、反对“台独”共同政治基础上，同国民党相向而行，共同推动两党关系和两岸关系向前发展，促进两岸交流合作，反对“台独”分裂和外来干涉，维护台海和平。

宋涛也谈到金门翻船案，指民进党无视大陆渔民生命财产安全、伤害两岸同胞感情的恶劣行径，“我们决不容忍、决不姑息”。

