每月放烟火被质疑不符成本效益 港财政司长：已有团体欲赞助

对于外界质疑香港将每月举行烟火及无人机表演的成本高、回报少，不符合成本效益，香港财政司司长陈茂波在最新网志中主动回应，称已有团体表示有兴趣赞助。

陈茂波星期天（3月3日）发表网志说，因应民众及旅客消费模式的转变，香港今年的财政预算案透过一系列的不同措施，希望打造更多独特的旅游亮点，除了让访港旅客及民众有更好的规划行程，也希望让他们有更丰富多元的旅游体验，“待得久一些，消费尽情些”。

陈茂波也提到，各项在香港举行的盛事活动或大型论坛，无论是配上每月的无人机及烟火表演，或是主题式深度游或其他地道特色的活动，相信能为参与的香港民众或海内外旅客，带来更丰富、更精彩的体验。

不过，网媒“香港01”报道，每月举办烟火及无人机表演，被外界质疑成本高、回报少。对此，陈茂波在网志中说，过去数天已相继有团体表示有兴趣赞助无人机或烟火表演的活动，作为它们宣传计划的一部分；也有餐饮及零售商表示，正积极筹备新一轮的宣传活动，希望抓紧这些时间点加强促销推广。

《星岛日报》报道，陈茂波随后也在一个电视节目上说，无人机加烟火表演不是一个独立项目，政府沿着海滨区也会举办很多主题式活动，加上餐饮、零售的配合，对香港人的创意有信心。

他强调，无人机和烟火表演每季都会换主题，相信维多利亚港漂亮的港口和背景难以被别的地方抄袭，可以吸引高质量旅客。