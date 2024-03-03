中国自然科学基金委否认推出自然基金理财产品

中国国家自然科学基金委员会星期天（3月3日）在微信发文，否认推出自然基金理财产品，并呼吁民众一旦发现以自然科学基金名义开展理财宣讲，向公安机关报案。

自然科学基金委说，有不法分子以伪造的自然科学基金委公文授权成立所谓的“自然基金试点社区”，通过招募社会人员张贴虚假海报宣传、使用即时通讯软件联络、假冒自然科学基金委工作人员身份以网络视频会议方式宣讲推广，诱导民众下载安装APP，如“自然科学”“ZRKJ”等，在APP内购买所谓的“自然基金理财产品”，实施传销诈骗行为。

委员会强调，他们从未授权任何单位或个人开设网站、APP等，从未授权任何单位或个人成立“自然基金试点社区”，也从未推出自然基金理财产品，并警告冒充自然科学基金委部门或工作人员开展非法活动的单位或个人，立即停止一切违法犯罪活动，委员会保留追究其法律责任的权利。

自然科学基金委也提醒社会各界及民众提高警惕、谨防被骗。一旦发现以自然科学基金名义开展理财宣讲、传销诈骗等违法行为，及时向当地公安机关报案，也及时与委员会联系，提供相关线索。

国家自然科学基金委员会是管理国家自然科学基金的副部级事业单位，由科学技术部管理，1986年由中国国务院正式批准成立。