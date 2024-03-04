新华资产称与万科保持正常业务合作

中国房地产巨头万科近日被传与新华资产管理股份有限公司商谈非标债务延期，引发万科多只境内债券价格波动。对此，新华资产回应称，公司一直与万科保持正常的业务合作，支持中国房地产业健康发展。

新华资产星期天（3月3日）在公司官方公众号发布声明称，公司注意到有关新华资产与万科的不实信息。万科作为中国房地产行业龙头企业，一直与新华资产保持正常的业务合作。

声明还说，新华资产对中国经济发展充满信心，“坚决服务国家战略发展大局，支持中国房地产业健康发展”。

公开信息显示，新华资产于2006年7月正式挂牌成立，注册资本1亿元（人民币，下同，1892万新元），是中国首批专业保险资产管理机构，前身是新华人寿保险股份有限公司投资管理中心，控股股东为新华人寿保险股份有限公司（新华保险）。

截至2023年9月，新华资产的资产管理规模已达到1.8万亿元。

据新华保险2023年半年报，新华保险共投资三个万科项目的债权计划，分别是新华-万科武汉不动产债权投资计划、新华-万科物流基础设施债权投资计划（3期）、新华-万科昆明债权投资计划（1期），持有份额均为100%，实收投资总额达53.02亿元。

万科美元债去年10月底也曾出现波动，深圳市国资委当时发声对万科表示支持，并强调万科是深圳国资体系重要成员，必要时将通过一切可能手段支持。