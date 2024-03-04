农夫山泉董事长钟睒睒发文否认忘恩负义

娃哈哈创始人宗庆后逝世之后，农夫山泉董事长钟睒睒陷入舆论漩涡。一部分中国网民认为他忘恩负义，表示不会再喝农夫山泉。对此钟睒睒发文称，他与宗庆后亦师亦友，从未忘恩负义。

农夫山泉官微星期天（3月3日）发布文章《钟睒睒：我与宗老二三事》，钟睒睒在文中澄清多个与他个人和农夫山泉有关的传闻。

钟睒睒写道，他前些时日得知宗庆后病重时曾托人请求探望，但当时宗庆后已不便见客；宗庆后逝世后，他也前往灵堂叩拜吊唁、敬献花圈，并对宗庆后的家人表示慰问。

他说：“宗老一直是我尊敬的企业家。他与我亦师亦友，当然，也互为竞争对手。”

对于第一笔创业资金来自娃哈哈的传闻，钟睒睒写道，他90年代前后在海南成立窗帘公司，将杭州生产的窗帘布运到海南销售，布匹生意才是他创业所得的第一桶金。

钟睒睒说，他1991年在杭州拜会宗庆后，后来被宗庆后邀请参观罐头厂，他还将八宝粥罐头的想法告诉了宗庆后。

宗庆后觉得他的建议有市场，后投入研发并研制生产了娃哈哈营养八宝粥，并提议钟睒睒在广西、海南成立娃哈哈办事处销售娃哈哈儿童营养口服液。

钟睒睒写道，当时海南、广西市场消费需求并没有达到预期，他跑遍市场却难以将产品销出去。后来有几个商贸公司到海南进货，才得以将进货出清。

他说，他很多年后在一次农夫山泉销售会议上开玩笑说，当年在海南没卖出去的娃哈哈，估计是被卖去了广东。没想到当时随口的一句戏言，现在竟成了他“忘恩负义”的罪状。

钟睒睒强调：“我从未在娃哈哈领薪、更谈不上因冲货被开除。”

对于后来农夫山泉与娃哈哈的天然水与纯净水之争，钟睒睒说，双方互有诉讼，但最终他和宗庆后在当时杭州市主要领导的见证下握手言和。

钟睒睒最后说，他至今仍坚持生产天然水，但他对宗庆后企业家精神的尊敬从未动摇。希望网民们在表达对宗庆后追思的同时，勿被个别自媒体或大V们带了节奏。

宗庆后2月25日因病逝世，享年79岁。宗庆后逝世后，中国网民出于对他的敬仰大量购买娃哈哈产品。娃哈哈官方旗舰店销量两天涨超500%。同时，中国互联网上也出现捧哇哈哈踩农夫山泉的声音。