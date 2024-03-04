香港楼市“撤辣”首周末 新楼盘开售单位四小时沽清

香港财政司司长陈茂波上星期三（2月28日）公布新一份财政预算案时宣布，香港楼市从即日起全面“撤辣”。在刚过去的周末，香港新楼盘的开售单位在约四小时沽清。

据香港中通社报道，香港楼市全面“撤辣”（取消额外印花税、买家印花税和新住宅印花税）后，首个楼盘星期天（3月3日）开售，首轮推出的138个单位开售约四小时沽清。

该楼盘是恒基地产旗下的住宅项目Belgravia Place，位于香港长沙湾。项目共有714个单位，首轮推售138个单位，平均英尺价1万5888港元（约2728新元），最高成交金额约1951.7万港元。

恒基物业代理营业一部总经理林达民说，首轮买家约八成介于31岁至45岁，也有不少非永久性居民买楼。他称，香港楼市“撤辣”后市民加快脚步买楼在预期之内，预计将于3月7日或8日进行次轮销售，数量与首轮相近。

中原地产亚太区副主席陈永杰说，市场正恢复正常交投量。香港楼市“撤辣”后四天的一手住宅市场成交量有逾220间，相等于2月整个月成交量的八成。

除了新房热卖，香港二手楼销售势头也相当强劲。不少手拿着楼盘资料的地产代理，纷纷带着投资客、自住客看楼，要在势头好情况下尽量促成交易。

据今日有新闻报道，作为全港“上车盘”（首次买房）指标的天水围嘉湖山庄，单在楼市“撤辣”后的首个周末，单日就录得最少七宗成交，当中在乐湖居某个小单位，两房间隔、实用面积448英尺，最新以395万港元成交，平均实用英尺价约8800港元。