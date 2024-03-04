拼多多被指滥用竞业协议 向离职员工索赔巨款

中国电商巨头拼多多被指滥用竞业协议，向多名离职员工发起高达数十万人民币的索赔金。

公众号“真实故事计划pro”上星期六（3月2日）发布一篇题为《被竞业困住的大厂前员工》的文章，这篇文章目前已无法在该公众号文章列表中找到。

文章写道，应届毕业生林知心在拼多多基础岗位只工作了八个月，离职后遭拼多多以违反竞业限制协议为由，对她发起仲裁申请，索赔28万元（人民币，下同，约5万3000新元）。

竞业限制协议是用人单位对员工采取的一种法律措施。通过劳动合同和保密协议，离职员工在离职后一段时间内，被禁止加入与原公司有业务竞争的公司。若违反则需支付违约金。

过去10年，在竞争激烈的中国互联网行业，竞业协议被广泛用于公司防治商业信息泄露。

林知心曾在拼多多团购部门担任“多多买菜”采销专员，离职后，她入职的新公司做的是外贸业务，和此前业务不同。

但在进行劳动仲裁后，林知心得知拼多多一直找人对他进行跟拍，包括拍下他走出家门，到进入新公司大门的瞬间。这段视频被拼多多作为林知心入职竞业公司的证据使用。

另外，有多名拼多多员工称，在入职和离职时都要签署《竞业协议通知书》，签署协议的过程不透明，公司并未主动告知协议的存在。

2022年入职拼多多、并被发起竞业索赔的陈鑫称，他当时没发现在签名的若干文件中，夹杂着一份竞业协议，“还以为是保密协议，两份放在一起”。

直到陈鑫隔年6月离职，他才意识到竞业协议的存在，但公司人力资源部门告诉他，如果要得到离职证明，就必须签《竞业协议通知书》。

文中还提到，不满竞业条款的赵程宇去年3月对拼多多提起诉讼，试图通过法律途径解除竞业限制协议。不过赵程宇的诉求最终未得到法院支持。

包括上述三人在内的11名前拼多多员工，今年1月曾联名发表《拼多多滥用竞业协议》的文章，引起舆论发酵。不过，拼多多方仍未对此作出回应。