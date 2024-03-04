今年中国两会闭幕后不会举行总理记者会

本次全国人大会议新闻发言人娄勤俭在记者会上答问时说，今年的两会闭幕后不举行总理记者会，如无特殊情况，本届全国人大今后几年也不再举行总理记者会。

在今天（3月4日）上午的人大会议新闻发布会上，中新社记者提问，今年的会议闭幕后，是否邀请国务院总理出席记者会并回答中外记者提问？

娄勤俭答问时说，去年，十四届全国人大一次会议闭幕后，大会发言人邀请新一届国务院总理李强出席了记者会。李强总理在回答中外记者提问时，围绕全面贯彻落实中共的二十大精神和中共中央决策部署，就媒体和社会普遍关心的经济社会发展重点问题以及政府自身建设作了深入阐述，也明确整个任期的工作思路。

娄勤俭说，明天，十四届全国人大二次会议就要开幕了，李强总理将作政府工作报告，国家发展改革委、财政部受国务院委托将向大会书面提交计划报告和预算报告。“应该说，社会的主要关切在上述三个报告中都有具体的回应。这三个报告经大会通过后，将向社会公布，媒体和公众都能很方便地了解相关内容。”

他表示，同时，大会新闻中心将增加部长记者会和“部长通道”的场次和出席人数，邀请国务院有关部门主要负责人就外交、经济、民生等主题回答中外记者提问，权威解读有关政策措施，对社会关注问题作深入解读和说明。此外，还将举行代表团“开放团组”活动，办好“代表通道”等，为中外记者提供更多的采访机会。

娄勤俭说：“统筹考虑以上安排，今年十四届全国人大二次会议闭幕后，不举行总理记者会。如无特殊情况，本届全国人大后几年也不再举行总理记者会。”