港府批许智峰恫吓香港司法和政府人员

香港特区政府发文，谴责目前身处澳大利亚的香港前立法议员许智峰恫吓香港司法和政府人员。

港府星期一（3月4日）发布新闻公报，逃犯许智峰公然要求外国对香港法官及司法人员、检控官、执法人员和其他公务人员实施制裁，并呼吁公众对有关人员进行起底。许智峰的行为不止可能妨碍司法公正，也可能构成企图干犯《香港国安法》第29条的勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。

港府发言人说，许智峰企图勾结外国或境外势力，公然叫嚣向履职尽责的香港人员作出制裁和进行起底，妄图恫吓有关人员，干预香港司法程序，阻挠港府依法履行职能，破坏香港法治，其拙劣政治戏码和卑劣用心昭然若揭，港府予以强烈谴责。

发言人指出，许智峰的言行正正印证了《基本法》第23条立法建议中，有关考虑制定措施保障处理涉及国家安全案件或工作的人员及其家人免受起底或被骚扰的必要性，以让有关人员在无后顾之忧的情况下处理维护国家安全的工作，从而巩固和强化维护国家安全的执法力量。

发言人说，许智峰涉嫌干犯多宗罪行，但他不止没有意愿就其涉嫌违反法纪的所作所为面对执法和司法程序，反而透过欺骗法庭以获准离港，诚信彻底破产，在窜逃外地后更继续从事危害国家安全的行为和活动，令人发指。

发言人强调，许智峰目前正因涉嫌违反《香港国安法》中的煽动分裂国家罪、煽动颠覆国家政权罪及勾结外国或者境外势力危害国家安全罪而被香港警方悬红通缉。他不要妄想潜逃离港就可以逃避刑责，港府对于犯罪行为绝不姑息，定必坚守有法必依、违法必究的原则追究到底，采取一切可行方法缉捕潜逃海外危害国家安全的人。任何资助许智峰继续潜逃海外进行危害国家安全活动的人，也需要面对刑责。

许智峰星期天（3月3日）在脸书发文，公开处理过他案件的香港警员、律政人员及法官19人名单，并称“让国际制裁名单上不会遗漏他们”，同时也欢迎认识他们的香港市民向他提供这些人员的进一步资料。这19人包括《香港国安法》指定法官苏惠德、香港高级助理刑事检控专员伍淑娟和香港高级破产管理主任黄丽庄等。

41岁的许智峰早前涉四起刑事案后获准保释，2020年向法庭批准申请离港到丹麦外访，到达当地后宣布流亡。香港律政司加控他四项刑事藐视法庭罪，高等法院2022年在许智峰缺席下裁定他藐视法庭罪成，判囚三年半，并须向律政司支付惩罚性讼费。

许智峰自流亡海外后，被指多次在海外通过不同社交媒体和新闻媒体，鼓吹”港独”和“台独”，请求外国对香港和中国进行制裁等，涉嫌干犯《香港国安法》多项条文。他去年8月在脸书发文，透露已获澳大利亚颁发律师资格。香港警务处国安处去年7月悬红800万港元（约137万新元）通缉八名被指违反《香港国安法》潜逃海外的港人，许智峰是其中一人。