娄勤俭：中国反间谍法并未扩大间谍行为范围

中国全国人大会议新任发言人娄勤俭说，新修订的反间谍法并没有扩大间谍行为的范围，不针对商业往来、科研合作、学术交流等正常活动。

本次全国人大会议星期一（3月4日）中午举行新闻发布会。针对会上记者提问，中国新修订反间谍法中宽泛模糊的表述引发一些外国投资者担忧自己是否会因正常的商业行为而受到惩罚，娄勤俭作出上述回答。

娄勤俭说，全国人大常委会去年4月审议通过了新修订的反间谍法，有外媒报道这次修法扩大了间谍行为的范畴，会导致外国人和外国公司来中国面临更大的风险。他说：“在这里我要特别强调，这是对反间谍法的错误解读。”

娄勤俭说，大家可以仔细读一下条文，新修订的反间谍法并没有扩大间谍行为的范围，而是在参考国际通行做法，合理借鉴各国法律制度的基础上完善了间谍行为的定义，明确了非法行为和合法行为的界限，增强了外国企业和外国人在华投资工作、生活的确定性和安全感。

他还说，新修订的反间谍法不针对商业往来、科研合作、学术交流等正常活动，“我们反对通过曲解反间谍法抹黑、破坏中国营商环境的行径。”

娄勤俭说，近年来，全国人大常委会先后制定和修改了多部涉外法律，并在本届立法工作中安排了多个涉外法律项目，为保护在华外国人和境外企业组织的合法权益提供了法律依据，支持市场化、法制化、国际化一流营商环境建设。

他说：“中国始终坚持改革开放基本国策，发展对外关系，促进友好交往，欢迎并吸引外国人和境外企业组织来华商贸投资，交流合作，对这一点中国的态度从未改变，也不会改变。”