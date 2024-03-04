娄勤俭：中国对美国选举不持立场

中国全国人大会议新闻发言人娄勤俭说，美国大选是美国内政，中国对此不持立场。不论谁当选，中国都希望美方能够同中方相向而行，推动中美关系朝着稳定健康、可持续的方向发展。

本次人大会议今天（3月4日）上午举行记者会，美联社记者在会上提问，今年美国进入大选年，这对中美关系意味着什么？大选结果会对中美关系产生什么影响？

对此，娄勤俭答问说，中美关系稳下来、好起来，是大家普遍关注并期待的。中方的态度一以贯之，就是按照中国国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，推动两国关系稳定、健康、可持续发展。

他说：“我们这么说，也是这么做的。希望美方遵守承诺，共同筑牢中美关系‘五个共同’重要支柱，把两国元首旧金山会晤达成的共识和愿景落到实处。”

至于美国大选的问题，娄勤俭说：“美国大选是美国内政，我们对此不持立场。不论谁当选，我们都希望美方能够同中方相向而行，推动中美关系朝着稳定健康、可持续的方向发展。”

他也表示，坦率地说，在中国老百姓的印象中，经常看到一些美国国会议员抛出反华议案，采取针对中国机构、企业和公民的反华言行，甚至窜访中国台湾地区。这些做法，粗暴干涉中国内政，损害中方正当权益，干扰两国正常的交往合作。对此，中国全国人大也通过发表声明等方式，明确表达了中方坚决反对的立场和态度。

不过，娄勤俭也说，过去几年来，虽然遭遇了多重困难，中美立法机构仍通过各种方式保持着接触，去年美国国会参议院多数党领袖舒默参议员率两党议员代表团访华就是其中的一个例子。今年是两国建交45周年，双方立法机构还是要多来往、多对话、多交流，增进彼此了解，为中美关系平稳发展发挥建设性作用。